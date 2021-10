La réforme de la réforme du droit des contrats ?

Même lorsque le Parlement a habilité le Gouvernement à statuer par voie d'ordonnance dans une matière donnée, le Parlement conserve la possibilité de retoucher le travail des ministères lors de la phase de ratification de l'ordonnance.

Cette ratification peut prendre la forme d'une confirmation pure et simple du travail ministériel, et assez logiquement, lorsque le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification, c'est un article unique indiquant que « l'ordonnance du XXXXXX est ratifiée » qu'il propose au vote des parlementaires.

L'éphémère Garde des Sceaux Bayrou avait proposé un projet de loi allant en ce sens s'agissant de la ratification de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, même si ce texte n'avait pas été préparé sous son autorité.

C'est devant le Sénat que le débat parlementaire va commencer, à compter du 17 octobre prochain, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les sénateurs n'entendent pas se contenter d'une ratification en un article.

On se souvient de l'opposition qui avait eu lieu entre le Sénat et l'Assemblée nationale quant à la question du recours à une ordonnance. Les sénateurs ne voulaient pas que la réforme du droit des contrats se fasse par voie d'ordonnance, et ils souhaitaient que la loi soit utilisée. Mais l'Assemblée nationale avait fait prévaloir son point de vue, et c'était finalement le recours à l'ordonnance qui avait été retenu par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Les sénateurs entendent donner de la voix lors de la phase de ratification, et ils ont à cette fin procédé à de nombreuses auditions de praticiens, d'associations professionnelles, d'universitaires (dont Daniel Mainguy, Philippe Stoffel-Munck et le rédacteur de ces lignes).

Le résultat est assez impressionnant, puisque ce sont quatorze amendements qui ont été déposés par le sénateur Pillet, rapporteur du texte. La plupart des modifications proposées améliorent la qualité des textes du Code civil, certaines d'entre elles, plus rares, touchent en revanche à des questions de fond.

Il est heureux que l'on ait limité ces dernières modifications, car si la loi de ratification est votée avec des modifications importantes, on verra apparaître un « nouveau nouveau droit des contrats », avec application des textes de l'ordonnance aux contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et, par exemple, avant le 1er juin 2018, si la loi de ratification entre en vigueur à cette date, et le droit des contrats résultant de la loi de ratification s'appliquant aux contrats conclus à compter du 1er juin 2018…

Voyons le contenu des différents amendements, dans l'attente de leur discussion au Sénat, puis à l'Assemblée (qui devrait tout de même en retenir au moins quelques-uns…).

I – Définitions, négociations et consentement (amendement n° 1 à 4)

L'amendement n° 1clarifie utilement la définition du contrat de gré à gré (art. 1110, al. 1er du code civil), dont les stipulations sont librement « négociables », selon l'amendement, et non « négociées », selon le texte actuel.

Est également clarifiée la définition du contrat d'adhésion, en supprimant la référence aux conditions générales, et en la remplaçant par la référence à des « clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l'avance par l'une des parties » (il manque une virgule pour que la définition soit claire).

Sans doute moins utile en revanche est l'ajout d'une référence aux « bonnes mœurs » à l'article 1102 : le contrat ne peut déroger à l'ordre public, est-il indiqué actuellement, et il ne pourra pas non plus déroger aux bonnes mœurs. Le texte aura il est vrai le mérite de la cohérence avec l'article 6 du code civil.

L'amendement n° 2 précise le préjudice réparable en cas de faute commise dans les négociations précontractuelles, en excluant la perte de chance d'obtenir les avantages attendus du contrat non conclu.

L'amendement n° 3 étend la caducité de l'offre en cas de décès de son destinataire.Ce même amendement précise le délai raisonnable prévu par l'article 1123 pour l'action interrogatoire sur l'existence d'un droit de préférence, et qui est fixé à deux mois.

L'amendement n° 4 précise que la réticence dolosive consiste à ne pas avoir communiqué une information que l'on devait fournir conformément à la loi, ce qui remplace la référence à la connaissance du caractère déterminant pour l'autre partie (déjà visée par le devoir général d'information de l'article 1112-1).

Le même amendement précise que la dépendance qui peut être le siège du vice de violence doit être une dépendance économique (art. 1143).

II – Capacité et représentation (amendement n° 5)

C'était un domaine dans lequel des corrections étaient vraiment nécessaires, mais le travail comporte encore quelques imperfections.

L'amendement n° 5 supprime la référence figurant à l'article 1145 du code civil aux « actes utiles à la réalisation » de l'objet des personnes morales, mais le résultat final n'est pas formidable, puisque l'article disposerait que « La capacité des personnes morales est limitée dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles »…

Le délai de l'action interrogatoire pour savoir si une personne a le pouvoir d'en représenter une autre est fixé à deux mois, ce qui est trop long s'agissant d'une situation où l'on est sur le point de conclure un contrat, et l'on ne voit pas pourquoi il faudrait deux mois pour répondre sur l'existence ou non d'un pouvoir de représentation.

Surtout, l'article 1161 relatif aux situations de conflit d'intérêts (contrat conclu par le représentant avec le représenté, ou contrat où le même représentant intervient pour les deux parties) est limité aux situations où le représenté est une personne physique, ce qui fait disparaître les questions d'articulation de ce texte avec les règles de représentation du droit des sociétés et du droit des autres groupements.

III – Contenu du contrat (amendements n° 6 et 7)

L'amendement n° 6 ajoute à l'article 1162 une référence aux bonnes mœurs, et surtout il permet, lorsque le prix d'un contrat de prestation de services a été fixé unilatéralement par le créancier, que l'autre partie obtienne du juge, en cas d'abus dans la fixation du prix, la résolution du contrat, et pas seulement des dommages et intérêts.

Est clarifiée la référence aux attentes légitimes du créancier à l'article 1166.

Surtout, la clause abusive présente dans un contrat d'adhésion et qui est réputée non écrite (art. 1171) est seulement celle qui n'est pas négociable et qui est déterminée à l'avance par une partie. (En commission, les sénateurs ont adopté la totalité des amendements, sauf les références aux bonnes moeurs, ndlr.)

L'amendement n° 7 est l'un des plus attendus, puisqu'il retouche l'article 1195 relatif à l'imprévision, et retire au juge le pouvoir de réviser le contrat, ne lui laissant que celui d'y mettre fin. Il est indiqué par le rédacteur de l'amendement, que le pouvoir accordé au juge par l'ordonnance excédait le champ de l'habilitation consentie par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Il est vrai que l'article 8 de cette loi permettait au Gouvernement de « 6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances », ce qui n'est pas tout à fait ce que retient l'article 1195, en introduisant le juge dans la relation contractuelle…

Par ailleurs, les opérations sur instruments financiers (actions et obligations notamment) sont exclues du champ d'application du texte (par l'ajout d'un article au sein du code monétaire et financier), ce qui évitera notamment, dans les opérations de capital-risque, que l'exécution des promesses de rachat d'actions soit gênée par le jeu de l'article 1195.

IV – Exécution du contrat (amendement n° 8)

L'amendement n° 8 limite au débiteur de bonne foi la possibilité de s'opposer à l'exécution forcée en nature du contrat lorsqu'il y a disproportion entre l'intérêt pour le créancier et le coût pour le débiteur.

Par ailleurs, la réduction du prix par le créancier insatisfait est clarifiée, pour préciser que c'est bien lui qui décide unilatéralement de la réduction du prix (art. 1217 et 1223).

V – Autres modifications (amendements n° 9 à 13)

L'amendement n° 9 apporte une clarification quant à la possibilité pour la partie engagée sous condition de renoncer à celle-ci (art. 1304-4) et quant à l'inopposabilité de la déchéance du terme, étendue aux cautions (art. 1305-5).

L'amendement n° 10 soumet la cession de dette au formalisme de l'écrit (art. 1327), comme la cession de créance et la cession de contrat. L'amendement n° 11 corrige une erreur de plume relative à l'opposabilité de la cession de dette au créancier lorsque celui-ci a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu (le “et” remplace un “ou” malencontreux).

C'est ensuite la restitution impliquant un mineur ou un majeur protégé qui est confirmée comme étant celle due par celui-ci, et non à ce mineur ou majeur protégé (art. 1352-4).

Une correction est apportée à l'article 1343-3 du Code civil par l'amendement n° 12, qui remplace la référence au contrat international, permettant qu'un paiement ait lieu dans une autre monnaie que l'euro, par la référence plus large à une « opération à caractère international ».

L'amendement n° 13 apporte enfin des précisions quant à la possibilité pour la caution et le codébiteur solidaire de se prévaloir de la compensation, alors même qu'elle n'aurait pas été invoquée par le débiteur principal, un codébiteur ou le créancier.

VI – Application de la réforme du droit des contrats dans le temps

L'amendement n° 14 retouche enfin l'article 9 de l'ordonnance, en précisant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, et en ajoutant que cela vaut aussi pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Ce faisant, on veut éviter que la réforme soit appliquée à des contrats conclus avant sa date d'entrée en vigueur, parce que telle règle nouvelle serait vue comme étant d'ordre public ou régissant les effets légaux du contrat et non les seuls effets contractuels.