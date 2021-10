La réforme annoncée des plus-values immobilières est très positive !

Il s’agit de ramener le délai d’exonération de 30 à 22 ans, avec un abattement linéaire de 5 % par an au-delà de la deuxième année. Cette mesure concernera tous les biens immobiliers (hors résidence principale) et pas seulement les résidences secondaires. Elle réparera les dégâts de la précédente réforme qui a provoqué un blocage du marché, au détriment de tous, et une diminution très nette des recettes fiscales, à la fois de l’Etat (plus values) et des collectivités territoriales (droits d’enregistrement). Cette mesure était la première proposée par Jean Perrin à Nicolas Revel, secrétaire général adjoint de l’Elysée, lors de son rendez-vous le 23 mai dernier.