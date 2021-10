La recherche de bureaux, réelle problématique de l'entreprise

« Si le bail traditionnel est l'option la plus courante, c'est surtout parce que la grande majorité de l'offre de bureaux est aujourd'hui proposée sous cette forme » confie Frank Zorn. « Le bail commercial ne correspond plus aux enjeux des entreprises d'aujourd'hui. Il est très difficile d'avoir de la visibilité sur son développement au-delà de 12 ou 18 mois. Or, les conditions d'accès sont de plus en plus strictes, on parle souvent d'engagement de trois à six ans minimum. Les entrepreneurs recherchent de la flexibilité et des services pour leurs espaces de travail, c'est pourquoi les espaces de coworking attirent de plus en plus

(22 % des sondés). Cependant, cette option n'est pas adaptée aux structures de plus de 20 personnes qui ressentent le besoin de se sentir chez elles pour construire leur culture d'entreprise », conclut-il.

Des dépenses largement sous-estimées

Parmi les personnes interrogées, 61 % ont dépassé le budget initialement prévu pour leur déménagement.

« Le loyer n'est que la partie émergée de l'iceberg », observe Frank Zorn.

« Lorsque l'on paye un euro de loyer, le coût total d'un bureau est généralement proche de deux euros. »

Le temps humain de gestion de projet est de loin ce que les sondés ont le plus sous-estimé (44 %). Selon le co-fondateur de Deskeo : « On ne se rend pas compte de la complexité d'un déménagement de bureaux qu'après y avoir été confronté. Il faut trouver des architectes, un conducteur de travaux, sourcer le mobilier... C'est un vrai métier et la plupart des entreprises n'ont pas accès à ces compétences. »

Au final, 81 % des dirigeants interrogés ne sont pas tout à fait satisfaits de leurs locaux (19 % pas du tout et 58 % seulement en partie). Il est même fréquent qu'un projet de recherche de locaux ait un impact négatif sur le développement de l'entreprise : 74 % des sondés avouent que leur déménagement a nui à leur activité.

« Les dirigeants sont dans l'obligation de faire des compromis pour ne pas freiner leur croissance et finissent par choisir des locaux qui s'avèrent rapidement inadaptés », constate Frank Zorn. « C'est encore une fois que la flexibilité est indispensable pour une entreprise de croissance. Les start-up françaises doivent s'informer sur les nouvelles solutions qui leur sont proposées avant de s'engager sur des durées trop longues. »

« Avant de se lancer dans un projet entrepreneurial, on s'inquiète rarement de trouver des bureaux. Avec le temps, on s'aperçoit que plus une entreprise grandit, plus la question de ses espaces de travail devient cruciale. »

Pour Frank Zorn : « Selon notre enquête, une recherche de locaux est dans la majorité des cas plus longue, plus chère et plus gourmande en ressources que prévue. Un tel projet est souvent porteur de beaucoup d'espoirs, mais souvent source de déceptions : au final, moins d'une entreprise sur quatre est pleinement satisfaite de ses bureaux, 74 % avouent même que leur déménagement a eu un impact négatif sur leur activité. »

« Le marché immobilier est extrêmement tendu dans les secteurs les plus demandés. Les entreprises doivent satisfaire des conditions d'accès toujours plus rigides en termes de durée d'engagement et de garanties. Nous rencontrons tous les jours des entreprises bloquées dans leur développement depuis des mois à cause d'un projet de déménagement qui n'aboutit pas. »

« Il existe des alternatives au bail traditionnel, de nouvelles solutions qui offrent de la flexibilité aux entreprises, tout en rassurant les propriétaires avec des garanties solides. C'est le cas de nouveaux acteurs comme Deskeo qui permet à des centaines d'entreprises en France d'accéder à des espaces de travail personnalisés et adaptés à leurs besoins du moment, le tout avec des conditions flexibles », conclut Frank Zorn.



Pour les entrepreneurs, le financement de l'activité est la problématique la plus complexe (35 %), suivie par la recherche de bureaux (26 %). Le recrutement complète le trio de tête avec 21 % des personnes interrogées.



Pour Frank Zorn, co-fondateur de Deskeo : « On sous-estime souvent la complexité d'un projet immobilier pour l'entreprise. Il est tellement difficile de trouver des bureaux dans les secteurs les plus prisés qu'un tel projet peut vite se transformer en cauchemar. Rappelons qu'il s'agit souvent des plus grandes décisions financières qu'un chef d'entreprise aura à prendre... »

Trouver des bureaux est une mission difficile pour 78 % des dirigeants, mais aussi longue. Elle est supérieure à six mois dans 73 % des cas. Elle est également coûteuse, 61 % des personnes interrogées avouent qu'elles ont dépassé l'enveloppe budgétaire initiale.

Concernant les différentes solutions existantes, le bail commercial traditionnel (ou "3/6/9") reste la norme (46 %) devant le bail de courte durée (27 %).