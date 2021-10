La réalité augmentée : vers un environnement juridique 3.0 ?

Les étudiants des Masters 2 recherche et professionnel de Droit de la communication et de Droit du multimédia et de l'informatique organisent une conférence, le jeudi 17 décembre de 8h45 à 12h30 à l'Université Panthéon-Assas, sur l'impact de la réalité augmentée dans l'environnement juridique.