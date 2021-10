La RATP s'expose sur Instagram

La Régie autonome des transports parisiens, acteur majeur de la mobilité urbaine, veut mettre en valeur le quotidien du réseau et des millions de voyageurs qui l'utilisent chaque jour. Ce compte Instagram donne à voir le patrimoine industriel et le savoir-faire de la RATP, mais aussi le visage des femmes et des hommes qui l'animent. La RATP souhaite ainsi incarner sa signature #DemandezNousLaVille en proposant aux communautés des images esthétiques et originales, pour un voyage onirique dans des lieux inédits ou à des moments insoupçonnés.

Ce compte Instagram sera aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir des images « vintage » du réseau puisées dans le fonds photographique des archives de la RATP.