La RATP et Ile-de-France Mobilités commandent 451 bus électriques

Les premières commandes pour un maximum de 451 bus ont été passées à Bluebus/Bolloré (158 véhicules), Irizar (113 véhicules) et Iveco (180 véhicules), ont précisé les deux acteurs, qui n'ont pas donné leurs montants.

La RATP, qui exploite les bus à Paris et dans la petite couronne, et IDFM, l'autorité régionale des transports qui finance ces achats, ont l'intention d'acheter 3 700 autobus électriques et biogaz sur la période 2015-2025. Un gros appel d'offres d'un potentiel de près de 800 bus électriques avait été remporté en 2019 par les français HeuliezBus, Bolloré et Alstom pour un montant maximum de 400 millions d'euros. MAN et Iveco doivent aussi fournir des bus fonctionnant au biométhane pour un montant maximum de 575 millions.