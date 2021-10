La qualité de l'air s'est améliorée

Pour Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris, « ces chiffres très positifs dévoilés par AirParif font clairement écho à la baisse du trafic automobile (-4,8 %) dans la capitale l'année dernière, qui résulte de notre politique de soutien aux mobilités propres. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que les Parisiens et les Franciliens respirent un air pur. Nous devons donc continuer à agir. Et, comme le souligne AirParif, le meilleur moyen d'avoir des résultats est de réduire le nombre de véhicules polluants ».

Dans son rapport, AirParif souligne l'efficacité de la zone à circulation restreinte (ZCR) mise en place à Paris par Anne Hidalgo et son équipe. L'organisme propose d'étendre ce dispositif à l'échelle de la Métropole du Grand Paris, en le rebaptisant Zone basses émissions (ZBE), une nomenclature qui est actuellement utilisée dans de nombreux autres pays européens. Selon AirParif, cela permettrait de diviser par dix le nombre d'habitants de la Métropole exposés à des dépassements de la valeur limite annuelle de dioxyde d'azote. Anne Hidalgo organise le 5 avril, à l'Hôtel de Ville, un grand colloque dédié à la qualité de l'air, en partenariat avec l'AP-HP. Pendant une matinée, chercheurs, scientifiques et médecins feront un état des connaissances sur la pollution et ses impacts sur la santé.