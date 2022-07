La proposition des médecins libéraux d’Île-de-France pour pallier les rendez-vous manqués

C’est l’Union régionale de santé, l’URPS médecins libéraux d’Île-de-France, qui a lancé une enquête début juillet afin de connaître les tendances concernant les rendez-vous non honorés. Justement, elles semblent être à la hausse puisque la majorité des répondants affirment ressentir un sentiment d’augmentation du phénomène de rendez-vous non honorés avec environ deux rendez-vous non honorés par jour, et des pics pouvant aller jusqu’à cinq.

1 à 2 jours de travail non rémunérés chaque mois

L’URPS a pour but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional et elle représente à elle seule 21 000 médecins libéraux en Île-de-France. Justement, pour 79 % des répondants à l’enquête, un rendez-vous non honoré représente une problématique majeure dans leur organisation quotidienne. En effet, il a deux conséquences majeures. La première, c’est que les rendez-vous non honorés par certains privent d’autres patients d’un accès aux soins sur le créneau désormais disponible. La seconde, c’est que la médecine libérale perd en attractivité puisque d’après les estimations de l’URPS, les rendez-vous non honorés correspondent en moyenne à 1 à 2 jours de présence au travail non rémunérés par mois.

©D.R.

Les solutions URPS

Face à ces rendez-vous non honorés, nombreux sont les médecins à vouloir mettre en place des sanctions pour prévenir et éviter ces comportements. Parmi les solutions qui reviennent le plus souvent, on compte notamment une méthode de prépaiement ou la majoration d’un dépassement exceptionnel au prochain rendez-vous. L’URPS médecins libéraux d’Île-de-France insiste, il faut mettre les moyens pour lutter contre cette problématique. Ainsi, l’union requiert une campagne nationale d’information sur l’accès aux soins pour sensibiliser les usagers au respect de leur rendez-vous mais aussi, le développement des fonctionnalités des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, notamment en envoyant systématiquement un SMS de rappel de rendez-vous vingt-quatre heures en amont ou en rendant impossible la prise de deux rendez-vous simultanés dans la même spécialité. Le développement d’une option de prépaiement est aussi sur la table, afin que les médecins puissent activer volontairement cette dernière, notamment pour les nouveaux patients, qui sont le plus responsables des rendez-vous non-honorés. D’ailleurs, ces rendez-vous non honorés sont pris à 68,9 % des cas via une plateforme en ligne.