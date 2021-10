La promotion 2013-2014 du Master 2 Droit de la communication de Paris II Panthéon-Assas à l'honneur

Les étudiants de la promotion ont été félicités par les directeurs de Master, le Professeur Didier Truchet, et le Professeur Jérôme Passa, directeur du Master et du Centre d'études juridiques et économiques du multimédia (CEJEM). Ce fut également l’occasion de présenter la Professeure Camille Broyelle, co-directrice du Master depuis septembre 2014. L'ensemble de la promotion a été applaudie par un public composé de parents, d’étudiants de la promotion 2014-2015, et de professeurs du Master ; dont la présence a été remerciée par Anouck Alarcon, Présidente de l’AJDCOM, association du Master 2 Droit de la communication.

Sophie Gesret, qui collabore fréquemment avec le Master 2 pour l'organisation des conférences, a également souligné son attachement aux diplômés. Enfin, les heureux diplômés ont été honorés de la présence du Professeur Jérôme Huet, créateur du CEJEM et premier Directeur du Master 2 Droit de la communication.

Pour les cinq lauréats de la promotion 2013-2014, étaient prévu différents ouvrages offerts par les éditeurs de droit, et notamment un abonnement d’un an aux Affiches Parisiennes.