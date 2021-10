La profession comptable à la rencontre des étudiants

Cet événement annuel qui rencontre un franc succès chaque année permet aux élèves de découvrir les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dont les atouts restent méconnus.

L'attractivité de ces métiers pour les élèves et jeunes étudiants est évidente : 10 000 recrutements juniors, rémunérations conséquentes, perspectives de carrières, périmètres d'intervention étendus... A condition de leur faire découvrir.

Quelle est la filière qui ne connait pas le chômage, où on gagne bien sa vie, à laquelle on peut accéder par les voies les plus diverses, qui fait rimer comptabilité avec créativité, mobilité et convivialité, et sécurité financière… et qui aide chaque jour les 2 millions d'entreprises en France ?

Au cours de cette journée pédagogique et sans langue de bois, les étudiants et leurs professeurs des classes de premières et terminales de sections générales ou technologiques, ou de BTS comptabilité-gestion, pourront ainsi échanger avec des professionnels ouverts et disponibles.

Au programme :

une table ronde interactive : retour d'expérience de 3 jeunes, avec des diplômes différents et des niveaux d'expérience en cabinet différents, ponctués d'anecdotes. Ces témoignages permettront aux élèves de mieux comprendre la vie en cabinet, les moments forts d'une journée en démontrant la diversité des tâches, des secteurs d'activité, des lieux de travail et des personnes que l'on rencontre.

Les chiffres de la profession :

Les métiers du chiffre représentent 250 000 emplois en France et ont un vrai besoin de recrutement : dans les 10 prochaines années, la profession a recensé un besoin de 10 000 nouveaux commissaires aux comptes et près de 10 000 experts-comptables.

Contrairement aux idées reçues, beaucoup de filières ouvrent les portes des métiers d'expert-comptable et de commissaire aux comptes :