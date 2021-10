Le plus grand rassemblement de consommateurs et de fabricants français revient pour une 6e édition.

Les quelque 55 000 visiteurs attendus vont pouvoir aller à la rencontre des centaines d'entreprises de toutes tailles, allant des PME aux ETI, en passant par les start-up dans des domaines aussi variés que la mode, l'enfance, l'art de vivre, la gastronomie, la mobilité, sans oublier l'innovation.

La MIF Expo en bref

• 10,11 & 12 novembre 2017 - Paris Porte de Versailles

• Ouverture de 10 h à 19 h

• 450 entreprises et 55 000 visiteurs attendus

• 6 conférences gratuites prévues sur des thèmes variés : l'interdépendance et la complémentarité du couple tradition-innovation ; l'avenir de l'industrie française ; le tourisme industriel ; le label Origine France Garantie ; l'encrage territorial et l'économie circulaire ; les métiers de demain

• Entrée gratuite en remplissant un formulaire en ligne