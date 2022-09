La prise paralympique de la Bastille

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, l’État, le Comité Paralympique et Sportif Français et la ville de Paris donnent rendez-vous samedi 8 octobre à tous les Français sur la place de la Bastille. Le temps d’une journée, l’illustre place parisienne sera transformée en un vaste terrain de jeux pour le para sport avec des initiations et des démonstrations spectaculaires. La scène principale sera installée autour de la Colonne de juillet et vibrera au son des représentations musicales.

Un moment important et attendu, comme l’explique Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques : « À moins de deux ans des Jeux de Paris, nous avons à cœur de donner un avant-goût des Jeux paralympiques dans notre pays en organisant la première journée paralympique en France. A cette occasion, venez rencontrer des athlètes d’exception, découvrir leurs disciplines et pratiquer des para sports ».

Essayer les para sports

Au programme de cette journée gratuite et ouverte à tous, bien évidemment du sport avec de nombreuses prestations d’artistes mais aussi un moment de rencontres et d’échanges ainsi qu’un concert en clôture d’événement. Les athlètes paralympiques de l’équipe de France seront présents pour permettre au public de découvrir et d’essayer leurs activités. Ils expliqueront leurs préparations de très haut-niveau pour pouvoir être prêts pour Jeux Paralympiques 2024 et reviendront sur leurs entraînements, leurs préparations physique et mentale et les sélections à venir. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castera précise que ce rassemblement « illustre l’occasion historique que constituent ces Jeux pour mieux promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap et d’encourager la moitié d’entre elles qui n’a pas l’opportunité de faire du sport aujourd’hui ».



Programme complet sur www.paris2024.org/fr/journee-paralympique