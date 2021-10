La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat s'adapte à la crise sanitaire

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous revenir sur l'origine de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ?

Loyce Guillet : Ce dispositif a été lancé fin 2018 pour désamorcer le conflit des gilets jaunes à travers une loi portant mesure d'urgence, dans laquelle a été inscrite la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'est une faculté pour les employeurs. Elles n'ont pas d'obligation de la verser même si elles y sont fortement encouragées afin de soutenir le pouvoir d'achat de leurs salariés.

La décision de reconduction du dispositif a été prise en fin d'année 2019 lors de l'étude au Parlement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, Les ajustements avaient été actés par cette loi, notamment l'obligation de présenter un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ainsi que le report de cette date de versement au 30 juin 2020.

A. - P. : En quoi la crise du Covid-19 a t-elle impacté la prime cette année ?

L. G. : Le contexte de l'épidémie de Covid-19 et l'état d'urgence sanitaire ont contraint les pouvoirs publics à réaménager de nouveau cette prime. Elle a donc été réajustée pour répondre aux possibles difficultés rencontrées par les salariés et favoriser le pouvoir d'achat malgré la crise.

Ainsi, l'ordonnance du 1er avril 2020, qui modifie les modalités de la prime, prévoit l'ajout d'une disposition supprimant l'obligation pour les entreprises souhaitant verser cette prime de se munir d'un accord d'intéressement et l'allongement de la date limite de versement de cette prime, initialement prévue au 30 juin dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, au 31 août.

Le texte augmente également les limites d'exonération de charges sociales et fiscales à 2 000 euros pour les entreprises ayant signé un accord d'intéressement et à 1 000 euros pour celles n'en disposant pas.

A. - P. : Quelles sont les critères actuels de modulations de versement de cette prime ?

L. G. : Le montant de la prime est effectivement versé selon des critères de modulation, facultatifs et dont la prise en compte est laissée au libre choix des entreprises. Il s'agit du critère de rémunération, du niveau de qualification professionnelle, de la quotité de temps de travail inscrite dans le contrat et de la durée de présence effective dans l'entreprise. Enfin, l'ordonnance du 1er avril dernier a ajouté le critère des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19, afin de majorer le montant de la prime versé aux salariés « au front », qui ont eu une charge de travail significativement élevée par rapport à ceux en télétravail.

A. - P. : Désormais, quelles conditions l'entreprise doit-elle remplir pour être exonérée de charges sociales et fiscales sur cette prime ?

L. G. : Les ajustements apportés à cette prime exceptionnelle permettent aux entreprises, selon qu'elles disposent ou non d'un accord d'intéressement en vigueur à la date de versement, d'octroyer aux salariés jusqu'à 2 000 ou 1 000 euros, exonérés de charges fiscales et sociales, tant pour l'employeur que pour le salarié. L'entreprise peut verser une somme inférieure mais également supérieure, sachant que, dans ce dernier cas, le supplément est soumis à cotisations et à impôts.

Par ailleurs, le salarié bénéficiaire est également exonéré de charges dès lors que son salaire est inférieur à trois fois le montant du SMIC. Au-delà, bien que toujours éligible à la prime, celle-ci sera imposable et soumise à cotisations sociales.

A. - P. : Tous les salariés, même en télétravail, peuvent-ils en bénéficier ?

L. G. : Tous les salariés, du secteur public comme privé, peuvent bénéficier de cette prime, dès lors qu'ils ont un contrat de travail à la date de versement. Cela inclue donc aussi les apprentis, les intérimaires, les mandataires sociaux titulaires d'un contrat mais également les télétravailleurs, sous réserve d'une possible exclusion en lien avec le critère des conditions de travail durant l'épidémie.

Dès lors que le dispositif est lancé et que l'entreprise décide de verser cette prime, tous les salariés peuvent y être éligibles, en fonction des critères de modulation sur le montant.

Enfin, les salariés peuvent en bénéficier selon un critère de rémunération : les entreprises fixent un plafond de rémunération dont seules celles inférieures sont éligibles à la prime.

Ce dispositif traduit véritablement la volonté des pouvoirs publics d'inciter les entreprises à récompenser les salariés qui ont eu des conditions de travail plus à risques et plus exposées au virus pendant cette épidémie sans remettre en cause le principe juridique d'égalité de traitement.