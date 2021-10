La prime défiscalisée et le fonds de solidarité renforcés

"Toutes les entreprises ayant un accord d'intéressement pourront aller jusqu'à 2 000 euros", a déclaré le ministre lors d'un point de presse téléphonique. Bruno Le Maire avait annoncé il y a une semaine que la prime défiscalisée d'un montant de 1 000 euros maximum, instaurée pendant la crise des gilets jaunes de l'hiver 2018-19, ne serait plus sujette à la mise en place par l'entreprise d'un accord d'intéressement, comme cela devait initialement être le cas en 2020. Mais le montant maximal de la prime continuera à être de 1 000 euros pour les entreprises n'ayant pas d'accord d'intéressement, a précisé le ministre. Bruno Le Maire a par ailleurs dit avoir décidé "avec le président de la République que la perte de chiffre d'affaires à partir de laquelle on est éligible au fonds de solidarité passerait de 70 % à 50 % dès le mois de mars". Ce fonds permet de compenser jusqu'à 1 500 euros la perte de chiffre d'affaires des très petites entreprises réalisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et employant moins de dix salariés. Jusqu'ici, pour être éligibles, les entreprises devaient avoir perdu 70 % de leur chiffre d'affaires du mois de mars ou avoir été obligées de fermer durant le confinement sanitaire. "Nous voulons renforcer notre dispositif de soutien à l'économie pour apporter une réponse immédiate concrète aux entrepreneurs comme aux salariés", a expliqué M. Le Maire. Il a indiqué que la crise économique liée au coronavirus serait "violente, globale et durable" et que "le retour à la normale sera lent, progressif et difficile".