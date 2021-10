La Première Université du notariat de l'Océan Indien

Plusieurs pays de l’Océan Indien disposent d’un notariat. La profession est actuellement en plein essor et devient un acteur incontournable du développement dans cette région. La création de l’Université du notariat de l’Océan Indien s’assigne ainsi pour objectif : d’une part, de créer un sentiment d’appartenance à la profession notariale dans la zone de l’Océan Indien, et d’autre part, de participer à la formation des notaires de cette partie du monde en organisant chaque année des formations sur des thèmes intéressant le notariat.

L’objectif de cette première UNOI est de présenter les spécificités des notariats de chaque pays de la zone en favorisant des interventions courtes et des espaces d’échanges et de réflexion.