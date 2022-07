La première résidence de l’écoquartier à Noisy-le-Grand inaugurée

Matthieu Viennet, le président et fondateur de Livinx a inauguré la résidence en présence de la maire de Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny.

Une résidence qui mise sur le bois

Conçue par l’atelier JBMN architectes, « Wood I Like » compte trente logements, allant du deux pièces au cinq pièces. Située au sein de l’écoquartier de l’Île de la Marne à Noisy-le-Grand et à proximité des bords de Marne, c’est la première résidence à être livrée dans le quartier. Livinx y a travaillé avec Ossabois, une entreprise spécialisée dans la construction bois et modulaire et les logements ont été bâtis selon l’approche constructive industrielle mise au point par Ossabois. Ainsi, les logements comportent tous une ossature en bois, qui permet de bien isoler l’ensemble des surfaces. D’ailleurs, la résidence a atteint le niveau E3C2 du label E+C- pour deux bâtiments de l’ensemble et le niveau E2C2 pour les bâtiments B à E. L’ensemble a été pensé pour promettre aux acquéreurs les plus faibles consommations énergétiques et « Wood I Like » a ainsi obtenu le label NF Habitat NQE.