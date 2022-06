La première pierre du Colisée Grand Paris est posée

Le chantier a débuté il y a quelques temps et c’est déjà une nouvelle étape de construction qui vient d’être franchie : celle de la pose de la première pierre, en compagnie de nombreux élus et responsables à l’échelle de la région. Entre autres, Bruno Beschizza, le président de Terres d’Envol, François Asensi, le maire de Tremblay-en-France, Jacques Witkowski, préfet de la Seine-Saint-Denis mais aussi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ou encore, Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris étaient présents lors de l’événement. Le budget, chiffré à 74,6 M€ a été en majorité financé par Paris Terres d’Envol, à hauteur de 48,1 M€, appuyé par les contributions de la Métropole du Grand Paris, de l’État, de la région, de la ville de Tremblay-en-France et du département de la Seine-Saint-Denis.

Un complexe grand parisien

Le Colisée accueillera donc spectacles, événements culturels et rencontres sportives dès 2024, lors de son ouverture à Tremblay-en-France. Le lieu espère rééquilibrer l’offre de spectacles et d’événements au Nord-Est de la capitale, avec l’Arena Porte de la Chapelle qui, elle, est dédiée aux compétitions sportives. Le chantier se veut être un nouveau lieu de vie pour le territoire, d’autant plus qu’il est situé à l’entrée de la métropole du Grand Paris, plus précisément entre l’aéroport Charles-de-Gaulle et le parc des expositions Paris Nord Villepinte. Il se situe pile au croisement entre trois départements de la région Île-de-France : le Val d’Oise, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Le Colisée sera situé au cœur du parc d’affaires international AeroliansParis, et ambitionne aussi de dynamiser ce quartier pour le rendre plus vivant, notamment avec la création d’une grande salle de 7 000 places et d’une salle omnisports de 2 000 places. Le projet bénéficiera à près de 5 millions d’habitants, permettant aussi de créer des emplois locaux. En effet, plus de 250 personnes seront attendues sur le chantier, ainsi qu’une cinquantaine de sous-traitants. Le Colisée fait d’ores et déjà appel à des acteurs économiques locaux, tels que la fabrique CycleTerre, favorisant par la même occasion la création d’emplois sur le territoire. De même, le groupe Legendre, chargé de la construction du Colisée, s’engage à proposer 17 500 heures d’insertion pour les publics du territoire éloignés de l’emploi. Au total, ce sont plus de 3 000 emplois attendus d’ici 2024 au sein du parc AeroliansParis.

L’ambition écologique

Dès le départ, le projet Arena a été sélectionné pour son impact sur l’environnement. De nombreux matériaux géosourcés sont utilisés, tels que la brique de terre provenant de la fabrique Cycle Terre de Sevran, ou encore, des charpentes en bois, des façades à ossature bois, de l’isolation en laine de bois, etc. L’Arena couvrira aussi la toiture de la grande salle de plus de 6 000 m² de panneaux photovoltaïques, qui produiront à eux seuls plus d’un mégawatt d’électricité, soit la consommation annuelle de 500 foyers. Pour réduire encore l’empreinte carbone du Colisée, des espaces verts seront intégrés à l’ensemble de bâtiments et les végétalisations du parking et du toit de la salle omnisports sont prévues. Une noue intégrée au bâtiment déversera les eaux pluviales dans deux bassins végétalisés, afin de préserver la biodiversité locale. Le chantier en est encore à ses débuts alors, en attendant l’été 2024 que le Colisée du Grand Paris ouvre au public, la livraison de l’Arena est prévue pour avril 2024.