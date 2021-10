La première "forêt urbaine" d'Anne Hidalgo

« D'ici 2024, nous aurons la première forêt urbaine sur la place de Catalogne, entièrement minérale aujourd'hui et qui va devenir beaucoup plus végétale", a déclaré l'adjoint, en annonçant le début de la concertation à "la semaine prochaine" sur ce projet. Parmi la dizaine de sites de la capitale encore à l'étude pour accueillir ces forêts urbaines, deux autres dossiers « sont plus avancés », a indiqué son entourage : le parvis de l'Hôtel de Ville et la place du Colonel-Fabien. Ces projets faisaient partie du programme, tourné vers l'écologie et une « végétalisation massive », d'Anne Hidalgo lors de sa campagne de réélection en 2020.

Christophe Nadjvoski était interrogé en marge de la présentation de son Plan arbre, dont l'un des objectifs est d'aboutir à la plantation d'environ 156 000 arbres supplémentaires – 170 000 nouvelles plantations, moins 14 000 arbres abattus et replantés - à Paris d'ici la fin du mandat en 2026, une autre promesse de campagne.