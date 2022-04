La première édition du festival du Livre de Paris du 22 au 24 avril

Après l’annulation du Salon du Livre de Paris qui a difficilement survécu aux éditions 2020 et 2021 avec la crise sanitaire, Paris Livre Evénements, une filiale du Syndicat national de l’Edition, a souhaité proposer un festival dédié au livre pour célébrer cet objet et les professionnels de la filière.

Le livre sur le devant de la scène le temps d’un weekend

Avec une programmation invitant à la lecture, tous univers confondus, et au dialogue des genres et des générations, le Festival du Livre a décidé d’en mettre plein les yeux, aux petits comme aux grands. Pour l’occasion, c’est toute la sphère littéraire française qui sera mise en avant du 22 au 24 avril au Grand Palais Ephémère, installé sur le champ de Mars. Parmi eux, les auteurs les plus en vogue, d’Amélie Nothomb à Karine Tuil et Michel Bussi en passant par Mohamed Mbougar Sarr, le prix Goncourt 2021, seront présents lors de l’événement. L’occasion aussi de rappeler la fête de la libraire indépendante qui se tiendra lors de ce même weekend, samedi 23 avril.

Informations pratiques

Le Festival du Livre se déroule du 22 au 24 avril inclus, de 10h à 22h le vendredi et le samedi et de 10h à 18h le dimanche. L’entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire sur le site du festival https://www.festivaldulivredeparis.fr/fr/entree-au-grand-palais-ephemere .