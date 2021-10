La Poste et la Ville de Paris s'engagent pour l'emploi

Ce pacte, d'une durée de trois ans, renforce l'implication du Groupe La Poste et de ses salariés dans le territoire.

Comme le précise Afaf Gabelotaud, « ce Pacte prévoit de conduire des actions concrètes pour favoriser les recrutements locaux et de soutenir l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Il prévoit, par exemple, la participation aux forums de recrutement Organisés par la Ville, la présentation des métiers aux demandeurs d'emploi et aux jeunes en orientation professionnelle et la mise en place de formations préalables au recrutement, avec l'appui des acteurs de l'emploi ».