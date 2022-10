La Poste et Airparif s’engagent pour améliorer la qualité de l’air

A la mi-octobre, Karine Léger, directrice générale d’Airparif et Philippe Bajou, secrétaire général du groupe La Poste, directeur général adjoint, ont signé une convention de partenariat en faveur de la mesure et de l’amélioration de la qualité de l’air. Cet engagement vise à conjuguer l’expertise de l’association Airparif pour prévenir, surveiller et réduire la pollution de l’air au savoir-faire de l’opérateur postal dans la logistique verte.

Un plan d’action en cinq axes

Les deux acteurs se sont engagés à mener conjointement des travaux sur une période de trois ans, comprenant expérimentation, formation des collaborateurs, information client, sensibilisation du grand public aux conséquences de la pollution de l’air et changement des comportements en faveur de la transition écologique.

La Poste et Airparif espèrent que ces actions communes seront utiles à leurs activités, mais aussi à l’intérêt général.