La population carcérale stable avec 62 673 détenus

Il y avait 62 935 détenus au 1er décembre, soit une très légère baisse de 262 personnes entre décembre 2020 et janvier. Avec 60 583 places opérationnelles dans les 188 prisons de France, la densité carcérale globale s'établit au 1er janvier à 103,4 %, contre 103,8 % le mois précédent.

Cette densité est de 119,4 % dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les prisonniers en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines.

Elle est supérieure ou égale à 120 % dans environ un tiers des établissements, et atteint 193 % à Nîmes ou 184,6 % à La Roche-sur-Yon. Au 1er janvier, 688 détenus étaient contraints de dormir sur un matelas par terre. Ce nombre, qui permet de mesurer la surpopulation, est en hausse depuis plusieurs mois (422 matelas posés au sol le 1er juillet, 587 le 1er octobre et 654 le 1er décembre). Parmi les détenus, 17 856 sont prévenus, c'est-à-dire écroués dans l'attente de leur jugement, soit un peu moins du tiers de la population carcérale.

La part des femmes (3,6 % de la population carcérale totale) est stable, tout comme celle des mineurs (environ 1 %).

Au total, 75 021 personnes étaient placées sous écrou au 1er janvier, dont 12 348 non détenues et faisant l'objet d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement à l'extérieur.

L'Observatoire international des prisons (OIP) a déploré dans un communiqué l'absence de « mesures urgentes et drastiques » face à la crise sanitaire « pour rompre définitivement avec la surpopulation carcérale, offrir des conditions de détention dignes et permettre le respect des gestes barrières ». Au 26 janvier, 141 détenus et 240 agents étaient positifs à la Covid-19, selon l'association.