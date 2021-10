La Police judiciaire de Paris a 100 ans…

L’exposition transporte les visiteurs au cœur des coulisses de la capitale à travers les investigations de la pugnace Brigade Criminelle, de la discrète Brigade Financière, de la célèbre Mondaine ou de la mythique Brigade antigang... Analyses ADN, recherches d’empreintes, photographies anthropométriques... chacun peut devenir acteur de l’enquête et faites « parler » une scène de crime à travers des animations interactives. L’exposition permet également d’aller à la recontre des professionnels de la PJ lors de conférences.



Le patrimoine culturel et les nombreuses œuvres, littéraires, cinématographiques ou télévisuelles, inspirées par les hommes et les femmes remarquables du 36 quai des Orfèvres sont également largement présentés.

Le 25 septembre sort en librairie le tout dernier Liaisons, numéro spécial consacré aux 100 ans de la Police judiciaire parisienne. Cette édition anniversaire propose un palpitant voyage au cœur du célèbre 3, quai des Orfèvres et part à la rencontre des hommes et des femmes qui ont forgé la renommée de cette direction mythique de la préfecture de police.