La plateforme Solutions Covid-19 vient en aide aux Franciliens

La plateforme Solutions Covid-19, accessible sur le site de la région Île-de-France, https://www.iledefrance.fr/solutions-covid-19-la-plateforme-regionale-solidaire-des-franciliens, propose un catalogue de solutions répondant à certains besoins précis des Franciliens en cette période de crise, particulièrement les séniors, les entreprises, et les professionnels de santé, populations les plus touchées.

A ce jour, grâce au travail mené entre la Région et tous les acteurs franciliens de l'innovation, 400 solutions sont déjà répertoriées et accessibles dont 124 à destination des entreprises, 101 à destination des citoyens, et 73 à destination des acteurs de santé. Chaque solution s'accompagne d'une description du service, du site de l'entreprise qui le propose et d'un contact.

Ces solutions, proposées par des entreprises franciliennes leader dans leur domaine, répondent chacune à un besoin identifié dans leur secteur, qu'il s'agisse du télétravail, de l'enseignement à distance, de l'impression 3D, de la télémédecine ou encore des services de livraison .

Exemples de solutions solidaires

A titre d'exemple, dans le domaine de la santé, la société Tehtris, remontée par Systematic, s'engage à mettre disposition de tous les hôpitaux français, gratuitement et pendant toute la durée de l'épidémie du Coronavirus, sa solution de cybersécurité TEHTRIS XDR Platform ainsi que ses ressources humaines pour protéger les établissements de santé contre les cyberattaques les plus virulentes.

De même, la société Wallix propose, pendant toute la période de crise, la gratuité de ses solutions de gestion à distance pour faciliter la mise en place du télétravail dans les entreprises. L'ensemble du catalogue de solutions et toute l'expertise technique de la société seront également adaptés pour répondre à l'urgence de la sécurisation des accès aux systèmes d'informations et aux applications des collaborateurs travaillant à distance.

Pour les citoyens, la société YPER propose un service de livraison collaborative gratuit pour les populations sensibles et isolées, leur permettant de se faire livrer leurs courses par un voisin et la société PUYP propose, quant à elle, une plateforme de livraison piétonne pour les commerces de proximité, gratuite pour les commerçants.

Pour Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du Développement économique et de l'attractivité, de l'agriculture et de la ruralité, « cette plateforme innovante et inédite est rendue possible par l'existence de la plateforme IDF Smart Services et grâce à la réactivité des partenaires franciliens tels que France Digitale, Systematic, Medicen, Cap Digital, Silver Valley, Cluster Drones, Capital Games, l'Inria et France Innovation. Elle s'inscrit dans le cadre du plan d'action mise en place par la Région Ile-de-France de lutte contre le Covid19 mobilisée pour aider tous les Franciliens ».