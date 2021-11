La plateforme Doctrine dans le Top 10 des start-ups françaises

Née en 2016, Doctrine est une plateforme de près de 85 personnes qui permet de structurer et d’organiser l’information juridique afin de la rendre exploitable par les professionnels du droit dans leur travail du quotidien. Le site compte plus d’un million de visiteurs par mois et 6 500 clients. Doctrine permet à des milliers de professionnels d’accéder quotidiennement à une information juridique en temps réel, personnalisée et la plus contextuelle possible, leur permettant de suivre la jurisprudence et de défendre au mieux leurs clients. Cet agrégateur de données permet d’avoir accès à des sources, dans divers domaines du droit, très variées et rassemblées à un même endroit. Le juriste gagne ainsi un temps précieux dans sa recherche d’information.

Les équipes de Doctrine proposent également, en plus d’un abonnement à leur plateforme, des formations, afin que leurs clients sachent comment utiliser au mieux l’outil mis à leur disposition.

Aujourd’hui, parmi les clients de Doctrine, on retrouve notamment l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), Rivière Avocats ou encore Nemrod Avocats. Olivier Bonneau, avocat au sein du cabinet Rivière Avocats explique comment Doctrine est rapidement devenu indispensable dans son travail au quotidien : « La plateforme Doctrine s’est révélée très vite performante, tout le monde ce l’est appropriée très rapidement. Il s’agit d’un outil intéressant pour étudier notamment la jurisprudence ».