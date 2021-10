La place des femmes dans le monde du droit

C’est au restaurant La Terrasse du 7e, que se sont réunies dernièrement 60 juristes et professionnelles du droit à l’occasion du désormais traditionnel Dîner de Femmes, organisé annuellement par l’AFJE.

Différentes administratrices de l’AFJE comme Stéphanie Fougou, Directrice Juridique du groupe Vallourec, Doris Speer Directrice Juridique adjointe de Alstom, Stéphanie Couture, Directrice Juridique du groupe Tarkett et Catherine Sponchiado, Directrice des Relations Entreprises à l’ESSCA, sont venues accueillir les convives pour ce dîner, moment de partage en toute convivialité. Ce fût également l’occasion pour les adhérentes ainsi que pour les professionnelles du droit, de se rencontrer et de faire plusieurs échanges.

Catherine Sponchiado, marraine du Comité des Jeunes Juristes a insisté sur le pouvoir fédérateur de l’AFJE, désireuse d’établir un lien toujours plus important et complémentaire entre juristes séniors et juristes juniors. Un Comité des Jeunes Juristes très fortement représenté à ce diner, par Céline De Oliva, Fanta Diarassouba et Emilie Letocart-Calame.

Tout au long de la soirée, les participantes ont pu aborder une réflexion sur des questions de société et d’actualité. Elles sont également intervenues sur des sujets professionnels diverses. Anne-Laure Paulet, secrétaire générale de l’AFJE, a notamment évoqué une problématique sur la parité hommes-femmes et nous a invité à réfléchir sur les différentes conséquences que cela pouvait engendrer, au sein d’un domaine juridique majoritairement composé de femmes (rappelons que 67 % des membres de l’AFJE sont des femmes). D’autres invitées ont soulevé une réflexion paradoxale concernant l’inégalité quantitative entre directeurs juridiques hommes et femmes.

L’AFJE met tout en œuvre pour résoudre ces différentes inégalités, ceci passant notamment par la création d’Ateliers Carrières abordant des problématiques spécifiquement féminines, ainsi que des groupes de travail favorisant la parité. Un dîner réussi, synonyme d’échanges, de partages et de convivialité, qui se renouvellera en 2015.