“La Place de Noël” : plateforme au service des villes et des commerçants pour un Noël local

“La Place de Noël” a pour objectif de permettre aux commerces de proximité, et plus particulièrement à ceux impactés par l'interdiction d'ouverture, de vendre en ligne en cette période particulièrement importante pour le maintien de leur activité. Elle offre également aux consommateurs, soucieux de préserver la richesse et la diversité des commerces locaux, la possibilité d'inscrire leurs actes d'achat dans une action solidaire envers leurs commerçants.

Proposée à titre gracieux aux villes, les conditions d'accès pour les commerçants ont été négociées de manière à permettre au plus grand nombre d'y présenter et vendre leurs produits. « La Place de Noël » se veut être une réponse digitale locale « clé en main » face aux géants de la vente en ligne.

La solution sera accessible au grand public à partir du Mardi 24 novembre et les équipes de la CCI Paris Ile-de-France et Ma Ville Mon Shopping fourniront les outils d'information (bannières, formulaire d'inscription, affiches...) aux villes adhérentes et prendront contact avec leurs commerçants afin de mettre en place la plateforme au plus vite.

Les Villes et CCI mèneront ensemble des actions de communication pour valoriser ce dispositif de commerce local qui, en cette période de confinement et de préparation des fêtes, répond aux demandes des clients et des commerçants.