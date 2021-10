La Place de la Concorde brille

La modernisation de l’éclairage et des illuminations de la Place de la Concorde vient d’être achevée par les services de la Ville, après un an de travaux. D’avril à septembre 2012, les travaux ont porté sur l’éclairage de la place. Les anciens luminaires, obsolètes et énergivores – consommation totale de 507 000 kWh/an - ont été remplacés par des lampes à iodure métallique de dernière génération, afin de conserver l’image de la Place de la Concorde (le blanc chaud actuel). Désormais, la consommation énergétique est de 115 500 kWh/an, soit une baisse de 77 %.

De janvier à avril 2013, ce sont les illuminations de la Place de la Concorde qui ont été modernisées. Ces illuminations représentaient une consommation de 111 500 kWh/an. Les mises en lumière ont été reprises et améliorées en utilisant des lampes basse consommation et en harmonisant leur horaire d’allumage et d’extinction. La modernisation des illuminations de la place a donc consisté à harmoniser l’allumage et l’extinction de l’ensemble des mises en lumière, en réduisant La consommation s’élèvera dorénavant à 12 500 kWh /an, soit une baisse de 89 %. L’ensemble des travaux –éclairage et illuminations– a pris fin en avril 2013, pour un montant global de 362 000 € TTC. Cet investissement sera amorti en trois ans.