La piscine Molitor se jette à l'eau

Monument historique s'élevant entre le stade Jean-Bouin et les serres d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, la piscine Molitor vit ses dernières semaines de rénovation avant sa réouverture prévue au printemps. Inauguré en 1929, resté célèbre pour son architecture Art déco, l'établissement a fermé ses portes en 1989, devenant par la même occasion le terrain d'expression de nombreux artistes graffeurs. La Ville de Paris, propriétaire, a cédé le bail en 2008 pour cinquante-quatre ans au fonds d'investissement Colony Capital, qui a entrepris sa rénovation complète en partenariat avec les groupes Accor et Bouygues.

Les bassins d'hiver et d'été, d'une longueur respective de 33 et 48 m, ont été reproduits à l'identique, tout comme les mosaïques et les célèbre portes bleues des cabines situées autour du bassin couvert.