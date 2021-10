La PI alliée indispensable de la lutte contre la contrefaçon

La France est le 2e pays le plus touché dans le monde par la contrefaçon avec 9 millions de produits contrefaits. En 2020, les saisies douanières y ont augmenté de 20 % vs. 2019 avec 5,64 millions de produits saisis selon le rapport sur la lutte contre la contrefaçon 2021-2022 établi par les Douanes Françaises.

Ce phénomène, accéléré par la mondialisation des échanges et le développement d'Internet et du e-commerce, représente une menace à la fois pour la santé publique, pour la sécurité des consommateurs et pour l'économie nationale.

« Régulièrement mise en lumière par les saisies de produits des Douanes, la contrefaçon touche de manière exponentielle le commerce en ligne. Elle concerne donc tous les secteurs d'activité et tout type d'entreprises », souligne Camille Pecnard, avocat au Barreau de Paris et associé chez Lavoix.

Lavoix, société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE) depuis 2018, intègre les métiers de conseils en propriété industrielle (CPI) et d'avocats. Cette organisation lui permet d'accompagner les entreprises sur toute la chaine de valorisation et de protection de leurs données et innovation : du dépôt de brevet au contentieux.

En 2020, elle a ainsi continué à accompagner au quotidien ses clients dans le cadre de saisies douanières, en France et à l'international, dans tous les domaines d'activité. La SPE développe encore son offre afin d'améliorer les moyens d'action de ses clients, notamment par le déploiement de surveillances web.

Pour Lavoix, une utilisation plus large de la propriété intellectuelle est clé pour améliorer la lutte contre la contrefaçon et ainsi préserver la performance, notamment à l'international, de ses clients et augmenter leur capacité d'innovation.

« Beaucoup d'entreprises manquent encore de connaissances sur leurs droits et jugent que cet accompagnement ne leur est pas accessible. Dans le contexte particulier que nous vivons, la PI est particulièrement cruciale afin de valoriser au mieux la capacité d'innovation des entreprises et leur relance économique », poursuit Philippe Blot, président de Lavoix.

Les experts Lavoix s'adressent aux entreprises pour détailler ces enjeux et les éclairer notamment sur :