La Philharmonie de Paris ouvre les oreilles

Son cœur révèle la Grande salle, innovation à la fois architecturale, scénographique et surtout acoustique. Pour réaliser cette prouesse technique, Jean Nouvel s’est entouré de deux acousticiens de premier plan, le Néo-Zélandais Sir Harold Marshall et le Japonais Yasuhisa Toyota. L’architecte Brigitte Métra a également été associée à la création.

Paradoxalement, la répartition de ses 2 400 fauteuils entre parterre, arrière-scène et balcons flottants autour de la scène centrale livre une sensation de belle intimité. La configuration enveloppante a été conçue pour immerger le spectateur dans la musique. Le son se développe harmonieusement dans un vaste volume acoustique grâce à des matériaux choisis et traités afin de multiplier réflexions et renvois. Modulable, cette Grande salle s’adapte à tous les genres musicaux. Autour de la salle s’ouvrent de nombreux espaces mis à la disposition des musiciens : des loges et des salles de répétition leur permettant de travailler dans les meilleures conditions.

L’Orchestre de Paris est la formation symphonique résidente principale, sous la direction musicale de Paavo Järvi.



L’ouverture de la Philharmonie de Paris, le 14 janvier prochain, sera l’occasion de réunir des solistes exceptionnels autour de l’Orchestre de Paris. Egalement au programme, la création d’un concerto pour orchestre de Thierry Escaich. Le lendemain, 15 janvier, Lang Lang se joindra à l’orchestre et à son Chœur pour le second volet des festivités marquant l’inauguration de la Philharmonie.