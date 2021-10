La performance énergétique

Maitriser la gestion et le coût de l’énergie, améliorer sa compétitivité sont des enjeux majeurs pour les organisations à la veille de la transposition de la Directive Efficacité Energétique. Le colloque du 23 mai reviendra sur les questions essentielles : Comment répondre à l’obligation d’audit énergétique ? Qui est concerné ? Quels outils utiliser pour être conforme à la réglementation ? Quelles économies ont été réalisées par les entreprises déjà engagées ? Comment les entreprises s’organisent sur les questions énergétiques ? Ces dernières ont-elles rencontré des difficultés de mise en œuvre de la norme ?

Lors de ce colloque interviendront notamment Pascal Dupuis, chef du service climat et efficacité énergétique au ministère en charge de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Damien Siess, directeur adjoint, direction productions et énergies durables de l’Ademe, et Patrick Janssen, responsable du pôle énergie, Aéroports de Paris…