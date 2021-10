La Parisienne se la joue californienne

Depuis sa création en 1997, La Parisienne n’a cessé de croître, passant de 1 500 participantes à 28 000. Un succès qui s’est construit année après année. La Parisienne est désormais le plus grand événement européen dédié au sport, à la santé et au bien-être 100 % féminin. Début septembre, le village éphémère installé sur le Champs de Mars sur 4000 m2, propose gratuitement des dizaines d’ateliers et de démonstrations sur trois podiums géants, avec pour objectif d’inciter et de motiver les femmes à pratiquer une activité sportive durablement. Pour échanger autour des problématiques féminines contemporaines, c’est Karine Lemarchand qui mène le débat le vendredi 12, dans le cadre des rencontres « Work-Life Balance » (Equilibre vie privée / vie pro, uniquement sur invitation)

Des ateliers sportifs animés par des coachs



Du crossfit organisé sur une plage reconstituée par Reebok pour des cessions de 45 minutes en maillot de bain ! De la gym suédoise, du free style, du ragga jam, du klubindance, du mouv’k, des séances d’abdominaux (méthode de Gasquet, des footings détox, de la musculation du périnée (Tena), des cours Les Mills Reebok, de la zumba, du hip hop… Un planning riche et varié pour un week-end actif en toute convivialité !

Des ateliers et des animations sur le thème de la Californie



Des cours de surf pour tester son équilibre et se renforcer. Des cours de country, de line dance et de be-bop, l’initiation au Cheerleading (Pom Pom Girls), Freestyle Basket et West Coast Swing,… Des massages gratuits et des séances de Strala Yoga, un atelier de tatouages éphémères pour courir avec la surf attitude le dimanche. Un beau voyage sur la Route 66 à bord d’une Cadillac rose, des démonstrations de Free Style basket par le champion du monde et double champion d’Europe, la rencontre avec un grand artiste graffeur, des concerts de Surf Music Season, Key West Band et les Rocker. Des bons plans beauté dans la petite estafette rose du Boudoir des Cocottes, dans un Nail Truck ou dans le Caravan Shop pour des conseils morpho gratuits. Des pauses repas au premier food truck bio Parisien « Cantine California », des bars à salades, des hot dogs veggie,… Et pour les mamans qui veulent confier leurs enfants et profiter de toutes ces activités avec sérénité, des animations enfants le samedi et une garderie le dimanche sont proposées.

Les rencontres Work-Life Balance



Les rencontres Work-Life Balance parrainées par ERDF (qui mène une politique active de la féminisation du monde du travail) sont organisées le vendredi 12 septembre de 12h30 à 14h pour échanger autour d’une problématique féminine contemporaine : l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, avec le sport comme clé du bien-être. Karine Lemarchand anime ce débat dans lequel le point de vue de l’entreprise et celui des salariées se confrontent. Un des objectifs de ces rencontres est de lancer un baromètre du sport en entreprise.