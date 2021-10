La Nuit pour entreprendre

Par petits groupes, les étudiants ont disposé d’une nuit pour élaborer un projet innovant. Ces projets ont ensuite été soumis à un jury composé de membres de l’École, de Ponts Alliance et d’entrepreneurs.

Le 1er prix a été décerné au projet « Pick Me Up » qui propose un outil adapté aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Il se matérialise par un stylo téléscopique permettant de ramasser facilement les objets au sol. L’équipe lauréate était constituée d’Andréas Blondeau, Laïla Zouaki (tous deux de l’École des Ponts ParisTech), Fahim Bousnane et Cyril Pannetier (de l’Institut d'Optique Graduate School).

Le 2e prix est revenu à «Cons’Eau», une solution qui propose un capteur ergonomique et simple à poser ainsi que son application. Ce dernier permet de transmettre et d’analyser les données de consommation d’eau avec pour objectif de réaliser des économies.

Le 3e prix a été attribué à «Beware », projet né du constat que la majorité des accidents de moto surviennent la nuit, dus surtout à des obstacles fixes. Les membres de l’équipe ont imaginé une visière pouvant détecter les obstacles frontaux et périphériques par infrarouge et avertir les autres motards des dangers.

Cette nouvelle Nuit pour entreprendre a bénéficié du soutien de EDF qui a fourni des cadeaux pour récompenser les équipes qui ont remporté les 2e et 3e prix. Bouygues Construction a également soutenu l'École dans sa démarche en offrant des tee-shirts à tous les autres élèves participants.