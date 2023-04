La nouvelle publicité Barilla fait polémique

Le décor prend place dans une école où les enfants s’apprêtent à manger des pâtes carbonara pour le déjeuner. Seulement, tous n’ont pas le même plat puisque certains enfants ne mangent pas de porc. C’est le papa d’une élève, chef cuisinier, qui propose alors une recette sans porc afin que les petits puissent tous manger la même chose.



Si Barilla vend une cuisine plus inclusive à travers cette publicité, cela n’a pas manqué de faire bondir les médias d’extrême-droite ainsi que sur les réseaux sociaux, qui dénoncent un coup de marketing « wokiste » et s’insurgent de la disparition d’une tradition au profit d’une société soi-disant multiculturelle. Pourtant, la marque italienne fabrique seulement des pâtes. Par conséquent, le spot publicitaire, qui reste un coup de com, n’engage en rien une nouvelle règlementation de faire ladite recette.



Il y a dix ans, Barilla faisait déjà la polémique, mais à contre-courant de ce qui est considéré « woke » aujourd’hui. En effet, en 2013, le patron de la marque avait déclaré "nous ne ferons pas de publicité avec des homosexuels parce que nous aimons la famille traditionnelle".



Découvrez le spot publicitaireici.