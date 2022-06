La nouvelle profession de commissaire de justice naîtra en juillet prochain

A compter de cette date, le commissaire de justice, véritable tiers de confiance, professionnel du droit de référence dans le cadre de son action de juriste de proximité, capable d’intervenir en urgence pour répondre aux problématiques de tous les justiciables, fera ses premiers pas dans l’histoire. Cette nouvelle profession, initiée par la loi Croissance et activité de 2015, regroupera plus de 3 700 membres répartis sur tout le territoire, sous l'égide de leur ordre national, la Chambre nationale des commissaires de justice, pour améliorer et simplifier le service au justiciable.

Réunissant huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, cette nouvelle profession sera le premier relais de l'Etat et de la justice sur le terrain, proposera un réel accompagnement de proximité à tous les justiciables, particuliers, professionnels, collectivités et effectuera toutes les missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à savoir :

La signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

La mise en application des décisions de justice ;

Les constats - Le recouvrement amiable et judiciaire ;

Les inventaires, prisées et ventes judiciaires ;

Les mesures conservatoires ;

La rédaction d’actes sous seing privé et le conseil juridique ;

La médiation judiciaire et conventionnelle ;

L’administration d’immeubles ;

L’intermédiation de mandataire d’assurance.

Statut d’officiers publics et ministériels

Tout comme les huissiers de justices et les commissaires-priseurs judiciaires, cette nouvelle profession sera nommée par le garde des Sceaux et aura le statut d’officier public et ministériel qui lui confèrent, dans le cadre de son action auprès des justiciables, demandeurs, défendeurs, créanciers ou débiteurs, et des pouvoirs publics, une véritable garantie de confiance fondée sur une déontologie stricte.

Nouvel Ordre sous la tutelle du ministère de la Justice

La nouvelle profession de commissaire de justice a fait ses premiers pas dès 2019, avec la création de la Chambre nationale des commissaires de justice, réunissant les deux Chambres nationales, qui a œuvré à bâtir une nouvelle profession cohérente et efficace. En 2020, a ainsi été créé l'Institut national de formation des commissaires de justice dont, début 2023, les premiers étudiants ayant suivi la formation initiale des commissaires de Justice sortiront diplômés. Du côté des offices d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires, la grande majorité des professionnels a d’ores et déjà suivi une formation spécifique qui leur permettra d’être qualifié commissaire de justice dès le 1er juillet 2022. Ce 1er juillet 2022 donc, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires fusionneront leurs sections professionnelles respectives sous l’égide de la Chambre nationale des commissaires de justice.