La nouvelle Poste du Louvre, « exemple » de transformation pour Bruno Le Maire

La transformation de ce bâtiment historique du XIXe siècle, bureau de poste mythique ouvert à toute heure, symbolise « un service public ancré dans une histoire et capable de se réinventer », a estimé le ministre une semaine avant la réouverture du bureau au public. à partir du 18 janvier à 14h, ce qui reste « le plus grand bureau de Poste de France » sera ouvert tous les jours, de 8h à minuit, du lundi au samedi et de 10h à minuit, le dimanche. Il sera le seul en France ouvert aussi tard, a indiqué sa directrice, Linda Prince, qui y dirigera environ 40 collaborateurs.

Outre son activité historique, le bâtiment porté à 32 000 m2, toujours propriété du groupe postal, rouvre progressivement avec des services diversifiés : un hôtel de luxe de 82 chambres et sa brasserie, 14 000 m2 de bureaux pour deux locataires, une banque et une start-up de jeux vidéo, une douzaine de boutiques, un commissariat de police, une halte-garderie, 17 logements sociaux gérés par une filiale de La Poste et un espace de logistique urbaine en sous-sol.

Le PDG du groupe La Poste, Philippe Wahl, dit vouloir faire de ce lieu rénové le symbole d'une « Poste humaine et digitale, citoyenne et conquérante et engagée pour tous ».

Aux manettes pendant les six années d'un chantier entamé en 2015, l'architecte Dominique Perrault s'est dit « fier que ce soit un bâtiment citoyen qui doit continuer de participer au développement de Paris ». « Un bâtiment ouvert à la ville et à ses besoins », a ajouté Anne Hidalgo. Avec le nouveau centre de logistique souterrain de1 000 m2, « toute livraison est faite par triporteur ou petit véhicule électrique, ce qui est une révolution", s'est réjoui Ariel Weil, le maire de secteur.