La nouvelle orientation stratégique du cabinet Lamy Lexel

Lamy Lexel, cabinet indépendant d'avocats d'affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises dans le pilotage de leur stratégie. En 2020, le cabinet poursuit son évolution : parité et collectif sont désormais incarnés notamment par une nouvelle direction et de nouveaux locaux.

Aurélie Dantzikian-Frachon, 40 ans, et Pierre-Antoine Farhat, 37 ans, avocats associés, prennent la Direction Générale de Lamy Lexel. Avec Guillaume Limouzi, 49 ans, Directeur Général Adjoint non-avocat, ils portent la stratégie définie par l'équipe dirigeante, composée de 14 personnes réparties entre Lyon et Paris. Complémentaires dans leurs parcours et compétences, cette direction atypique à trois têtes incarne la parité au cœur d'un cabinet où le collectif et la solidarité sont des valeurs clé.

Ensemble et à travers cette dynamique renouvelée, ils ambitionnent de renforcer la position d'allié stratégique de Lamy Lexel pour leurs clients, PME et ETI principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France, mais aussi à l'international.

En croissance depuis ses débuts, le cabinet se donne pour objectif d'atteindre 15 millions € de CA en 2020 (vs 14 millions en 2019).

Pour accompagner cette ambition, Lamy Lexel installe ses équipes lyonnaises dans de nouveaux locaux. Réel lieu de vie favorisant les synergies, ce nouvel environnement illustre le regard à 360° de l'entreprise : Lamy Lexel dépasse la frontière du droit et apporte une valeur ajoutée à ses clients en leur proposant un accompagnement à la fois économique, technique et juridique.

Parallèlement, le site parisien (25 rue de Choiseul, 75 002) renforce ses effectifs et intègre de nouvelles expertises, notamment en droit boursier, fiscalité, M&A.