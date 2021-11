La nouvelle identité du groupe Mercure

Le groupe Mercure évolue, s’agrandit et intensifie sa position de leader de l’immobilier de prestige à travers quatre grands axes. Avec l’évolution de son identité, le groupe souhaite s’imposer comme le leader du marché immobilier de prestige et de caractère, spécialiste des propriétés d’excellence, en France comme à l’international.

Aujourd’hui, il compte 11 agences physiques et 120 personnes en France et ambitionne d’aller vers 20 agences physiques et 250 personnes environ. Elles tenteront d’accompagner le client vers les marchés qui se répandent aujourd’hui et qui correspondent à leur projet de vie à une période donnée, notamment entre le périurbain et le rural. Le directeur général du groupe Mercure, Olivier de Chabot-Tramecourt précise : « Dans une vie aujourd’hui, avec les moyens de communication et de transport que nous avons, il faut être capable de répondre aux demandes de tous les territoires. »

Le déploiement du réseau, pour servir les ambitions du groupe, passe par l’internationalisation de ses équipes, grâce à l’alliance du groupe Mercure, expert en patrimoine, et du groupe Forbes, expert en communication. Deux univers, au départ, bien distincts qui se rapprochent sur des ambitions communes.

Propriétés d’excellence

Afin de forger l’identité des experts du patrimoine, le renforcement de son partenariat avec Dartagnans, plateforme de crowdfunding dédiée au rayonnement et à la préservation du patrimoine culturel français, est primordial. Cela passe par l’organisation de rencontres thématiques dédiées et son expertise. La contribution sur la Nuit des châteaux est, par exemple, un moyen de montrer la richesse du patrimoine public et privé.

L’évolution du groupe passe par une digitalisation plus performante, afin de rapprocher le projet d’un acquéreur ou d’un vendeur. L’objectif est de pouvoir joindre l’offre et la demande à travers des visites digitales. Une performance qui a prouvé sa nécessité durant les 18 derniers mois avec la crise sanitaire.

Pour Olivier de Chabot-Tramecourt, « si l’achat d’une belle demeure nécessite une expertise haut-de-gamme, il faut également pouvoir offrir une petite étincelle aux personnes qui souhaitent acquérir une propriété d’excellence. Cela requiert un engagement total. Pour cela, le groupe Mercure est persuadé qu’un accompagnement personnalisé adapté ainsi que des connaissances dans des domaines précis que sont le foncier, le forestier, le viticole, l’agricole ou le juridique sont indispensables ».