La nouvelle gare Montparnasse inaugurée après quatre ans et demi de travaux

Alors que le projet de la gare du Nord est toujours en discussion, celui de la rénovation de la gare Paris Montparnasse est désormais achevé. La nouvelle gare à dernièrement été inaugurée et présentée aux visiteurs, en présence de Marlène Dovleck, directrice générale de SNCF Gares & Connexions et de Jean-Baptiste Djebarri, ministre délégué chargé des Transports. Les travaux ont duré plus de quatre ans durant lesquels le trafic n’a pas été perturbé. Les équipes de la SNCF et d’Altarea a qui les travaux ont été confiés, ont présenté les nouveautés de la gare de l’ouest parisien. Cette gare située entre le 14ème et le 15ème arrondissement de Paris dessert sept régions de l’Ouest de la France : la Bretagne, de l’Occitanie de la région Pays de la Loire, de la Normandie, de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire.

« Nous avions à cœur de transformer la gare Montparnasse pour la moderniser, mais surtout pour en faire une gare à la hauteur des attentes de nos voyageurs et de nos visiteurs ; C’est une belle réussite collective ! Nous voulions en faire un lieu accueillant et lumineux, capable de proposer des parcours simplifiés et fluides pour accompagner l’accroissement du trafic », a expliqué Marlène Dovleck lors du discours d’inauguration.

De son côté, Ludovic Castillo, président du directoire d’Altarea Commerces a insisté sur les nouvelles innovations de la gare : « Dans le cadre de sa transformation, nous avons pensé la gare Montparnasse comme partie intégrante de la ville en créant plus de porosité entre la gare et son quartier. L’architecture, la simplification, des parcours et l’offre commerciale font aujourd’hui de Paris Montparnasse une des gares les plus modernes d’Europe ».

Le hall Vasarely entièrement rénové

Le hall 3, également appelé hall Vasarely en raison des multiples fresques peintes par le peintre Victor Vasarely, a été entièrement rénové et une verrière a été installée pour augmenter la luminosité de la salle en favorisant pour cela la lumière naturelle extérieure. L’ancienne verrière était jaunie par le temps et rendait la salle principale de la gare assez sombre. Avec la nouvelle, le hall a retrouvé de son éclat et les deux fresques de Victor Vasarely sont désormais mieux éclairées.

Ludovic Castillo se félicite d’avoir réalisé, avec ses équipes, les travaux sans perturber la vie et le trafic de la gare : « Je veux insister sur le fait que nous avons réalisé les travaux dans les temps et que la gare a continué de fonctionner normalement durant toute la durée des travaux qui n’ont pas perturbé les voyageurs. Ces derniers bénéficient désormais d’une gare plus chaleureuse et plus moderne. Nous avons su nous adapter à tous les défis » a-t-il expliqué lors de la présentation de la nouvelle gare.

La nouvelle gare en quelques chiffres :

45 000 mètres carrés d’espaces rénovés

120 commerces, services et restaurants répartis sur 19 000 m2

600 nouvelles places assises dans les espaces publics et 600 autres sur les terrasses des commerces et restaurants

102 écrans d’information voyageur

13 600 mètres carrés de verrière

L’objectif de la rénovation est de faire en sorte que le temps que les voyageurs et visiteurs passent dans la gare soit le plus agréable possible. En moyenne, un voyageur reste 46 minutes dans la gare Montparnasse. De nombreux services lui sont alors proposés dans 120 commerces et services que compte la gare. La surface qui leur est consacrée a été multipliée par deux avec les travaux de réaménagement. Ainsi, la SNCF espère attirer des personnes autres que des usagers du train. Aujourd’hui, 16 des 77 millions des visiteurs de la gare ne prennent pas le train. La SNCF l’assure, les budgets et les délais ont entièrement été respectés pour la rénovation de la gare Montparnasse. La création des différents commerces va engendrer la création de 800 emplois. Trois pactes d’emplois ont été signés avec les mairies du 14ème et du 15ème arrondissement, stipulant que les recrutements ont privilégié des salariés résidant à proximité de la gare Montparnasse.

Les parcours pour se déplacer d’un endroit à un autre au sein de la gare ont également été repensés pour qu’ils soient plus simple à comprendre pour les voyageurs. Ainsi, la gare compte désormais 102 écrans d’informations pour les voyageurs et une quinzaine d’escaliers mécaniques supplémentaires pour accélérer le temps de déplacement dans la gare et ainsi proposer une meilleure expérience aux voyageurs.

« Avoir une gare moderne permet de réduire les agressions et d’augmenter la sécurité des voyageurs » a expliqué Marlène Dovleck lors de son intervention. Selon elle, avoir une gare lumineuse, avec une forte fréquentation, réduirait le nombre d’agressions. Elle s’appuie sur des chiffres et sur l’exemple d’autres gares européennes qui ont réduit le taux de violences dans leurs gares suite à une rénovation.