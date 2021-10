La nomination d'Emmanuel Macron rassure les entrepreneurs

Comme le précise le président du Club des entrepreneurs, « nous serons vigilants à ce que celui qui est à l'origine du Pacte de responsabilité veille à sa mise en place et à sa concrétisation dans les plus brefs délais afin d'apporter à nos entreprises le souffle dont elles manquent cruellement. Nous attendons aujourd'hui de ce nouveau ministre qu'il fasse preuve d'esprit d'initiative et de courage pour relever les défis que l'économie doit relever et les enjeux que nos entreprises doivent surmonter. Il nous apparaît intéressant qu'un homme de la qualité et du talent d'Emmanuel Macron puisse veiller à la pertinence et à l'efficacité des réformes structurelles dont notre modèle économique a besoin afin de lever les obstacles à notre compétitivité. La période économique particulièrement tendue que nous traversons rendent précieuse l'expérience dans le privé et l'esprit d'entreprise que nous lui connaissons. Cette nomination est un signal positif pour le monde des entrepreneurs ».