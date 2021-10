La moitié des Français souhaite s'investir davantage dans son logement

Certains répondant trouvent que leur logement pourrait être amélioré et sont prêts à se lancer dans des projets identifiés au cours des derniers mois passés à la maison. L'éco-rénovation est une solution envisagée par de nombreux Français, et tout particulièrement les jeunes, les femmes et les Franciliens.

57% des Français souhaitent s'investir pour rendre leur logement plus agréable

Après le confinement, 87 % des Français déclarent aimer leur logement. Ils sont également une majorité à souhaiter s'investir davantage pour le rendre plus agréable (57 %) ou à vouloir le rendre plus confortable (54 %).

Au total, la moitié de la population française a identifié un ou plusieurs types de travaux possibles dans leur logement : des améliorations esthétiques (pour 33 % d'entre eux), pratiques (pour 17 %) ou nécessaires (pour 14 %).

« Malgré les difficultés liées au confinement, près d'un tiers des répondants (34 %) ont pu réaliser des travaux ou améliorations durant le confinement », décrypte Aurélien Bros, dirigeant de Little Worker, agence de conception-rénovation.

Alors que 65 % n'ont pas réalisé de travaux durant cette période particulière, 38 % des Français envisagent de réaliser au moins un type de travaux ou amélioration maintenant que le déconfinement entame sa deuxième phase en France. Parmi ces travaux, un réagencement du logement (33 %), l'aménagement d'un coin école à la maison (26 %), d'un coin télétravail (21 %), l'agrandissement du logement (15 %) comptent parmi les projets envisagés ou réalisés.

L'éco-rénovation : une possibilité malgré quelques idées reçues

Plus originale, 60 % des Français sont prêts à envisager une éco-rénovation de leur logement, c'est-à-dire un chantier respectueux de l'environnement. Les moins de 35 ans (67 % contre 58 % des personnes plus âgées) et les femmes (64 % contre 55 % des hommes) sont les plus intéressés. Les Franciliens et les habitants des zones rurales se rejoignent sur l'éco-rénovation avec respectivement 63 % et 68 % d'habitants prêts à y avoir recours.

Convaincus par son impact positif, les Français qui l'envisagent le font alors même qu'ils estiment, à tort, que cela coûte plus cher (86 %). Une idée reçue que réfute Aurélien Bros :

« Sur le devis, une rénovation énergétique peut coûter un peu plus cher. Mais il faut voir plus loin. De nombreuses aides ou crédits d'impôts sont proposés par le gouvernement pour compenser ce prix afin de parvenir au même coût qu'une rénovation classique. Sur le long terme, une rénovation énergétique est bien plus intéressante, en termes d'économies d'énergie mais aussi d'investissement foncier. En effet, une augmentation d'étiquette DPE augmente la valeur du bien entre 1 et 7 % selon la localisation et l'étiquette ! »

Autre idée reçue : les travaux d'une éco-rénovation seraient plus longs selon 54 % des Français. Faux observe-t-on chez Little Worker : à budget équivalent, le planning est le même. Les travaux de rénovation écologiques ne demandent pas plus de temps, seulement une expertise et des matériaux différents.

Par ailleurs, 71 % des répondants estiment que l'offre existante est trop limitée pour accéder à

un choix satisfaisant, or : « Aujourd'hui, tous les équipements électriques - chaudière, radiateur, chauffe-eau – sont disponibles en version économique, avec thermostat. Côté revêtement, de nombreux fournisseurs de parquets proposent désormais des gammes respectueuses de l'environnement, avec du bois local issu de forêts biosourcées. Les options écoresponsables des peintures sont multiples - peinture à faible COV, peintures à la chaux, peintures recyclées – tout comme les isolants naturels : il existe un grand choix parmi la ouate de cellulose, la fibre de bois, la laine, etc. », explique Aurélien Bros.