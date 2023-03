La « Mission olympique » adoptée à l’unanimité par la MGP

Sous la présidence de Patrick Ollier, le Conseil de la métropole du Grand Paris a eu lieu mercredi 22 mars. A cette occasion, plusieurs délibérations ont été adoptées à l’unanimité, notamment celles concernant la feuille de route « Mission olympique », le débat d’orientations budgétaires, la prévention des inondations ou encore la restructuration collective responsable et développement des tiers-lieux.

« Mission olympique » : 157 millions d’euros

Approuvée à l’unanimité, la feuille de route « Mission olympique », qui détaille le soutien global de la métropole du Grand Paris au titre des Jeux olympiques de Paris 2024 et de l’héritage, représente 157 millions d’euros au total. Un investissement de 112 millions est d’ailleurs réalisé pour financer plusieurs équipements, dont le Centre aquatique olympique de Saint-Denis et la passerelle de franchissement de l’A1, placés sous la maîtrise d’ouvrage de la métropole du Grand Paris. « Un soutien important est également offert aux communes afin que la célébration des Jeux de 2024 puisse retentir dans toute l’aire métropolitaine », a précisé Patrick Ollier.

Le débat d’orientation budgétaire pour 2023 a été aussi adopté à l’unanimité. Il est notamment prévu de créer la foncière commerciale métropolitaine et les fonds de dotation « énergie » et « biodiversité ». Autres points approuvés, le lancement de la deuxième édition de l’appel à projets « Restauration collective bio et locale », en partenariat avec le Groupement des agriculteurs bio d’Île-de-France (Gab IDF), et la création d’un programme métropolitain de développement des tiers-lieux, s’inscrivant dans la Stratégie métropolitaine en faveur de l’innovation.

Des subventions pour requalifier la Porte de la Chapelle

Le Conseil de la métropole du Grand Paris a également voté l’attribution de subventions à la ville de Paris pour la requalification de la Porte de la Chapelle. La Métropole apportera ainsi un soutien à hauteur de 13 millions d’euros, soit 25 % du coût total. En tant qu’équipement structurant, ce projet s’attachera à résorber les fractures urbaines et à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Cette requalification prévoit une végétalisation généreuse des espaces publics, une accessibilité améliorée des bus et la création de voies cyclables entre Paris et Saint-Denis. Les travaux doivent s’achever avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Dernier point approuvé à l’unanimité, l’adhésion de neuf nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. Il s’agit des communautés d’agglomération Val Parisis, Seine Eure, Seine Normandie Agglomération, Caux de Seine et des communautés urbaines Grand Paris Seine et Oise, Les Portes de l’Île-de-France, de Roumois Seine, de Pont-Audemer – Val de Risle, ainsi que du Pays Honfleur-Beuzeville.