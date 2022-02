La mission "accompagnement sortie de crise" opérationnelle jusqu’au 30 juin

Pour accompagner le rebond des entreprises et limiter les conséquences de la crise sanitaire, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, etEric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice,avaient effectivement annoncé, en juin 2021, la mise en œuvre d’un plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, piloté parGérard Pfauwadel.

Ce plan pleinement déployé au niveau territorial au cours del’automnedernier vient d’être prolongé jusqu’à fin juin.

« Alors que notre pays connait une reprise très forte, nous devons veiller à poursuivre notre accompagnement des entreprises qui connaitraient encore des difficultés. Nous avons donc souhaité maintenir jusque fin juin prochain le plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise qui a fait ses preuves. Notre objectif est simple : aucun chef d’entreprise ne doit se retrouver seul face à ses difficultés», a commenté Bruno Le Maire mercredi 23 février dernier.

Ce plan est destiné à proposer à chaque entreprise qui en aurait besoin une solution adaptée à sa situation autour de trois axes : détection anticipée des difficultés, orientation des entreprises en situation de fragilitéet proposition d’une solution adaptée.

La pleine réussite de ce déploiement repose sur la mobilisation de l’ensemble des partenairespublics (URSSAF, Banque de France, Médiateur du crédit et Médiateur des entreprises, CCI France, BPI France et CMA France) et privés (fédérations professionnelles des entreprises, professionnels du droit et du chiffre et associations professionnelles de soutien aux entreprises en difficulté). Les conférences des chefs des juridictions judiciaires sont aussi associées au plan.