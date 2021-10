La Métropole soutient des communes franciliennes

Sur le rapport de Jean-Yves le Bouillonnec, vice-président délégué aux Finances, 14,4 millions d'euros de subventions ont été attribuées au titre du Fonds d'investissement métropolitain (FIM). Ils viendront soutenir 68 projets répartis dans 50 communes et un territoire.

Fortement mobilisée en matière d'environnement, la Métropole soutient en particulier des projets de rénovation thermique (9,3 millions d'euros pour 30 dossiers en 2019), d'amélioration du cadre de vie (2,8 millions d'euros pour 28 dossiers), d'aménagement de pistes cyclables (707 000 euros pour cinq dossiers) et le développement économique (1,5 millions d'euros pour cinq dossiers). Citons par exemple l'aménagement d'une continuité douce le long des bords de Marne à Champigny-sur-Marne (175 000 euros), le volet transition énergétique d'un éco-groupe scolaire à Rosny- Sous-Bois (967 000 euros) et à Châtenay-Malabry (900 000 euros) ainsi que la réhabilitation d'un marché couvert en tiers-lieu à Orly (406 000 euros).

Comme le précise Patrick Ollier, « Depuis la création du FIM en 2016, l'ensemble du territoire métropolitain a pu bénéficier de 82,9 millions d'euros de subventions de la part de la Métropole pour 394 projets au bénéfice de 112 communes et de 8 territoires. Cette année, nous avons noté un accroissement de la qualité des dossiers notamment sur le volet dédié à la rénovation thermique. à ce titre, les subventions allouées au titre du FIM participeront à la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du Plan climat air énergie Métropolitain. »

Centres villes vivants

Dans le cadre du programme “Centres-villes vivants”, lancé en janvier 2018, 55 communes de la Métropole ont candidaté à l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI). Ce dernier permet la mise en place de projets de revitalisation dans une démarche globale et multi partenariale.

Sur le rapport de William Delannoy, conseiller métropolitain délégué aux services et commerces de proximité, le Bureau a attribué 8,5 millions d'euros de subventions aux 26 communes lauréates*. Un comité de sélection, présidé par Patrick Ollier et William Delannoy, composé également des présidents de groupes et des différents partenaires, s'est réuni préalablement à plusieurs reprises.

* Les communes lauréates : Boissy-Saint-Léger, Courbevoie, Gentilly, Sceaux, Gennevilliers, Champigny-sur-Marne, Stains, Drancy, Montfermeil, Le Pré Saint-Gervais, Clichy-la-Garenne, Villeneuve-la-Garenne, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Bagnolet, Bondy, Le Raincy, Villemomble, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine, Meudon-la-Forêt, Clichy-sous-Bois.