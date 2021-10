La Métropole du Grand Paris va créer huit axes cyclables

Aujourd'hui, moins de 10 % des trajets de moins de 3 km au sein de la Métropole du Grand Paris sont effectués à vélo. Ce chiffre, le Conseil métropolitain souhaite le voir augmenter et rapidement. Pour cela, la Métropole souhaite mettre en place un grand plan Vélo pour atteindre 30 % dès 2030 et 50 % à l'horizon 2050.

La métropole a réfléchi au meilleur moyen de mettre en place des lignes pour les cyclistes, avec les maires et le Collectif Vélo Ile-de-France, qui regroupe 41 associations et fédérations cyclistes, dans plus de 80 villes, et représente 4 000 cyclistes.

Quelques points négatifs ont cependant été révélés lors de la présentation. Un manque de parkings et de places de stationnement pour les vélos dans la Métropole, ainsi que la superposition des voies cyclables avec les voies de bus à certains endroits, source de danger. A cela, Patrick Ollier, président de la Métropole, a répondu que le plan n'est qu'un début et que d'autres évolutions verraient le jour par la suite.

Comptant actuellement huit lignes, « le plan vélo a vocation à être évolutif et participatif », a assuré Patrick Ollier. Ce projet accompagne également la mise en œuvre opérationnelle de la Zone à faibles émissions (ZFE), à l'intérieur du périmètre de l'A86. Ces mesures visent à accompagner le changement de mobilité des habitants vers un mode de transport plus durable.

Le projet a été accepté par les 65 maires de la Métropole du Grand Paris. Un soutien apprécié par le président Patrick Ollier : « La collaboration des élus est essentielle, sans eux, nous aurions des tracés partiels, moins cohérents. Il est important qu'ils s'impliquent. ».

Réseau des 8 lignes structurantes :

Ligne 1 : Rueil-Malmaison/Noisy-le-Grand

Ligne 2 : Tronc commune Issy RER/Saint-Denis Porte de Paris

Ligne 3 : Orly/Saint-Denis

Ligne 4 : Bourg-la-Reins/ Paris centres/ Créteil

Ligne 5 : L'Hay-les-Roses/ Bobigny

Ligne 6 : Créteil/ Aulnay-sous-Bois

Ligne 7 : Boulogne-Billancourt/ Joinville-le-Pont

Ligne 8 : Rosny-sous-Bois/ Paris Gambetta

Au total, avec 200 km de réseau cyclable en plus dans la métropole, à travers 65 communes… Quelque 40 % des aménagements ont déjà été réalisés. Concernant le budget, la MGP compte investir au moins 10 millions d'euros par an dans le plan vélo, au cours du mandat. Le coût total du projet reviendrait à 300 millions d'euros, selon Patrick Ollier qui compte le financer en partie avec l'aide de la Région, des communes et de l'État. A noter que ce plan vélo s'inscrit en complémentarité avec le projet du “RER V” porté par la Région Ile-de-France.

« Paris a pris du retard dans le développement du vélo », a déclaré Louis Belenfant, directeur du Collectif Vélo Ile-de-France, qui estime cependant que « ce projet est une belle avancée même si elle ne sera pas suffisante pour rattraper ce retard ».