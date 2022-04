La Métropole du Grand Paris mobilisée pour aider la population de Kiev

Cette subvention permettra de soutenir la population de Kiev par la fourniture de matériel de première nécessité et de secours.

Par ailleurs, la MGP s’associe à l’appel aux dons lancé conjointement par l’Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile, visant à proposer une solution logistique de collecte et d’acheminement des soutiens sur place. L’objectif de cette opération commune est d’apporter une réponse aux besoins urgents des populations déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité ainsi que du matériel de secours.

« La participation financière de la Métropole du Grand Paris et l’aide humanitaire qu’elle permettra de fournir visent tout particulièrement à soutenir les habitants de la métropole de Kiev. » a déclaré Patrick Ollier.