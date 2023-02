La Métropole du Grand Paris et La Poste lancent deux actions conjointes

Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, et Philippe Wahl, Président directeur général du groupe La Poste, ont officialisé leur engagement mutuel dans plusieurs domaines en signant une convention-cadre comportant pas moins de sept domaines d’actions différents dans lesquels s’inscriront leurs actions conjointes. Parmi celles-ci, on retrouve le domaine de l’innovation. L’ambition affichée par la Métropole est de construire un territoire innovant au service de ses citoyens et cela semble correspondre à l’engagement du groupe La Poste dans la modernisation de ses services, qui évoluent avec les transitions sociétales.

Un volet culture figure aussi dans cette convention-cadre. La Métropole s’est fixée pour objectifs de donner sa pleine place à la culture en favorisant son accessibilité, l’émergence d’un écosystème culturel à l’échelle métropolitaine et la valorisation du patrimoine culturel auprès des habitants et des touristes. De son côté, le groupe La Poste indique soutenir divers projets culturels ou artistiques.

« Ce qui nous a rendu visible et incontournable en seulement 5 ans d’existence, c’est que nous réussissons à agir de concert avec des leaders dans leurs secteurs respectifs. C’est à ce titre que nous nous engageons aux côtés du groupe La Poste, qui, avec 250 000 postiers, est une entreprise exemplaire et pionnière en matière de décarbonation », a déclaré Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, Maire de Rueil-Malmaison.

Déploiement du Pass numérique et logistique urbaine

Deux partenariats ont aussi été signés entre la Métropole du Grand Paris et le groupe La Poste, portant sur la logistique urbaine et l’inclusion numérique. « Le réseau de proximité au service des habitants de La Poste apporte un excellent soutien à nos ambitions en matière d’inclusion numérique. Nos engagements pour le développement de la logistique du dernier kilomètre et le déploiement du pass numérique vont se traduire rapidement par des actions concrètes pour les habitants », a déclaré Patrick Ollier.

« Ce partenariat va permettre de développer des actions conjointes visant à décarboner la Ville. Ensemble, nous allons fournir des efforts convergents pour construire une logistique urbaine durable, allant au-delà de la décarbonation des véhicules », s’est réjouit Philippe Wahl.