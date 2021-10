La Métropole du Grand Paris et la Banque des Territoires signent un partenariat

Cette collaboration s'articule autour de quatre axes : l'appui à l'élaboration de la stratégie métropolitaine, le développement d'une métropole attractive et innovante, la construction d'une métropole accueillante et inclusive et la contribution au développement d'un modèle métropolitain durable.

La Métropole du Grand Paris et la Banque des territoires devraient ainsi coordonner et faire converger leurs actions, notamment en matière de planification et de logistique métropolitaines, de déploiement d'outils d'appui au développement, ou encore d'urbanisme et d'aménagement.