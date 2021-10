Une médaille Fields décernée à un Parisien

Le Congrès international des mathématiciens a choisi ses quatre lauréats 2014 de la médaille Fields. Parmi eux, un Parisien, Artur Avila, mathématicien de 35 ans né à Rio de Janeiro, est directeur de recherche du Cnrs à l’université Paris Diderot. Artur Avila rejoint les 12 lauréats français ayant déjà reçu cette médaille, faisant de la France l'une des nations les plus souvent récompensées pour ses recherches et avancées dans le domaine des mathématiques. Anne Hidalgo, maire de Paris, a félicité le chercheur, rappelant pour l’occasion l’attractivité de la capitale et de ses universités en matière de recherches scientifiques : « Cette médaille vient récompenser le talent de ce jeune chercheur qui, par sa double nationalité franco-brésilienne, incarne la nouvelle donne scientifique mondiale et témoigne de l’attractivité intellectuelle de Paris au niveau international. Au-delà, c’est l’ensemble des institutions françaises et parisiennes qui se trouvent honorées, confirmant par là même le dynamisme de la France, et de Paris en particulier, dans le domaine des mathématiques. »